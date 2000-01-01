Шарова (Соснин (Соснова)) Ксения Ивановна
Место рожденияСосновское
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновское
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
22.01.1836
Муж: Шаров Яким Петрович
Гольяны
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шаров Семен Якимович
Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Нецветаев Александра Якимовна
Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
Неизвестно