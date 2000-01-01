Шарова (Соснин (Соснова)) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова (Соснин (Соснова)) Ксения Ивановна

Шарова (Соснин (Соснова)) Ксения Ивановна

avatar

Место рождения

Сосновское

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновское
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Бракосочетание
22.01.1836

Муж: Шаров Яким Петрович

Гольяны
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаров Дмитрий Якимович

Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаров Григорий Якимович

Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шаров Семен Якимович

Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Нецветаев Александра Якимовна

Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шаров Андрей Якимович

Отец ребёнка: Шаров Яким Петрович

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close