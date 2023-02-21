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Шаров Василий Алексеевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1795

Дата смерти

22.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шаров Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
09.02.1813

Жена: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шаров Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка (Петров поч.)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шаров Максим Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шаров Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаров Ипатий Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Христиния (Агриппина Яковлевна)

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год) Отдан в рекруты в 1854 году
Смерть
22.11.1872
Петрова поч.
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