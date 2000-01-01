Пирожкова (Шарова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова (Шарова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: Шаров Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны
Бракосочетание
26.01.1810

Муж: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич

Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
26.01.1817

Муж: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич

Бурдино (Н.Бут)
Смерть
До 1825
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пирожков (н.бут) Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич

Бурдино (Н.Бут)
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