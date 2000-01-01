Пирожкова (Шарова) Елена Алексеевна
Место рожденияГольяны
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: Шаров Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Гольяны
Бракосочетание
26.01.1810
Бурдино (Н.Бут)
Бракосочетание
26.01.1817
Бурдино (Н.Бут)
Смерть
До 1825
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пирожков (н.бут) Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Пирожков (н.бут) Ефим Дмитриевич
Бурдино (Н.Бут)