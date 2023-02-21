Шаров Николай Алексеевич
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1803
Дата смерти20.12.1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Гольяны
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
14.12.1798
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Гольяны
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожка
Рождение
1803
Отец: Шаров Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пирожков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Бракосочетание
21.01.1818
Жена: Домна (Васса?)
Гольяны
Рождение ребёнка
01.09.1821
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
19.11.1823
Мать ребёнка: Домна (Васса?)
Гольяны Острожки
Бракосочетание
27.07.1824
Гольяны
Рождение ребёнка
01.01.1832
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мариамна Николаевна
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лебедев Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лебедева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна
Гольяны
Смерть
20.12.1859
Гольяны Острожка