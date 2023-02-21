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Шаров Николай Алексеевич

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1803

Дата смерти

20.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирожков Ефим Иванович

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Гольяны
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирожков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
14.12.1798

Сын: Пирожков Петр Иванович

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Гольяны
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пирожков Иван Иванович

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожка
Рождение
1803

Отец: Шаров Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пирожков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Бракосочетание
21.01.1818

Жена: Домна (Васса?)

Гольяны
Рождение ребёнка
01.09.1821

Сын: Шаров Захар Николаевич

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
19.11.1823

Сын: Шаров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Домна (Васса?)

Гольяны Острожки
Бракосочетание
27.07.1824

Жена: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны
Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Шаров Гордей Николаевич

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мариамна Николаевна

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лебедев Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лебедева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны
Смерть
20.12.1859
Гольяны Острожка
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