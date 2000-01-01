Шаров Гордей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Гордей Николаевич

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

01.01.1832

Дата смерти

29.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832

Отец: Шаров Николай Алексеевич

Мать: Шарова Марина Феоктистовна

Гольяны Острожки
Бракосочетание
15.01.1850

Жена: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Гордеевна

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
07.04.1856

Дочь: Мухина Ирина Гордеевна

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шаров Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Некрасов Пелагия Гордеевна

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лебедев Татьяна Гордеевна

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Гордеевна

Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна

Гольяны
Смерть
29.07.1918
Гольяны Острожки
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