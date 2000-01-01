Шаров Гордей Николаевич
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения01.01.1832
Дата смерти29.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832
Гольяны Острожки
Бракосочетание
15.01.1850
Жена: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Гордеевна
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
07.04.1856
Дочь: Мухина Ирина Гордеевна
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шаров Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Некрасов Пелагия Гордеевна
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лебедев Татьяна Гордеевна
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Гордеевна
Мать ребёнка: Шаров Анна Иосифовна
Гольяны
Смерть
29.07.1918
Гольяны Острожки