Шарова (Аристова) Марина Феоктистовна
Место рожденияАристово
Дата рождения1803
Дата смерти20.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожка
Рождение
1803
Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
27.07.1824
Гольяны
Рождение ребёнка
01.01.1832
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мариамна Николаевна
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лебедев Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лебедева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны
Смерть
20.01.1873
Гольяны Острожки