Шарова (Аристова) Марина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Аристова) Марина Феоктистовна

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Место рождения

Аристово

Дата рождения

1803

Дата смерти

20.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пирожков Иван Иванович

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожка
Рождение
1803

Отец: Аристов Феоктист Михайлович

Мать: Аристова Анна Даниловна

Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
27.07.1824

Муж: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны
Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Шаров Гордей Николаевич

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мариамна Николаевна

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лебедев Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лебедева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны
Смерть
20.01.1873
Гольяны Острожки
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