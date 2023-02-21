(Косых) Домна (Васса?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косых) Домна (Васса?)

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Место рождения

Село Новое

Дата рождения

1800

Дата смерти

05.01.1824

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирожков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирожков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
14.12.1798

Сын: Пирожков Петр Иванович

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны
Рождение
1800

Отец: Косых Егор Павлович

Мать: Косых Мариамна

Село Новое
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пирожков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Бракосочетание
21.01.1818

Муж: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны
Рождение ребёнка
01.09.1821

Сын: Шаров Захар Николаевич

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
19.11.1823

Сын: Шаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич

Гольяны Острожки
Смерть
05.01.1824
Гольяны
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