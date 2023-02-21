(Косых) Домна (Васса?)
Место рожденияСело Новое
Дата рождения1800
Дата смерти05.01.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
14.12.1798
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны
Рождение
1800
Отец: Косых Егор Павлович
Мать: Косых Мариамна
Село Новое
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пирожков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Бракосочетание
21.01.1818
Гольяны
Рождение ребёнка
01.09.1821
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
19.11.1823
Отец ребёнка: Шаров Николай Алексеевич
Гольяны Острожки
Смерть
05.01.1824
Гольяны