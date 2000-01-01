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Шаров Захар Николаевич

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

01.09.1821

Дата смерти

06.04.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1821

Отец: Шаров Николай Алексеевич

Мать: Домна (Васса?)

Гольяны Острожки
Бракосочетание
25.10.1839

Жена: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны
Рождение ребёнка
14.08.1845

Дочь: Васса Захаровна

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
11.07.1848

Дочь: Кадочников Ольга (Елена Захаровна)

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
05.02.1852

Дочь: Килунин Агафия Захаровна

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны
Рождение ребёнка
04.04.1854

Сын: Шаров Василий Захарович

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаров-Пирожков Максим Захарович

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Килунин Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Замахаев Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна

Гольяны
Смерть
06.04.1878
Гольяны Острожки
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