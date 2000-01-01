Шаров Захар Николаевич
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения01.09.1821
Дата смерти06.04.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1821
Отец: Шаров Николай Алексеевич
Мать: Домна (Васса?)
Гольяны Острожки
Бракосочетание
25.10.1839
Жена: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны
Рождение ребёнка
14.08.1845
Дочь: Васса Захаровна
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
11.07.1848
Дочь: Кадочников Ольга (Елена Захаровна)
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
05.02.1852
Дочь: Килунин Агафия Захаровна
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны
Рождение ребёнка
04.04.1854
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шаров-Пирожков Максим Захарович
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Килунин Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Замахаев Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Шаров Матрона Дмитриевна
Гольяны
Смерть
06.04.1878
Гольяны Острожки