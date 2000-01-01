Шаров (Пирожков) Матрона Дмитриевна
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1826
Дата смерти24.08.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
25.10.1839
Гольяны
Рождение ребёнка
14.08.1845
Дочь: Васса Захаровна
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
11.07.1848
Дочь: Кадочников Ольга (Елена Захаровна)
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
05.02.1852
Дочь: Килунин Агафия Захаровна
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
04.04.1854
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шаров-Пирожков Максим Захарович
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Замахаев Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Килунин Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич
Гольяны
Смерть
24.08.1885
Гольяны Острожки