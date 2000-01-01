Шаров (Пирожков) Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Пирожков) Матрона Дмитриевна

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.08.1885

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
25.10.1839

Муж: Шаров Захар Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
14.08.1845

Дочь: Васса Захаровна

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
11.07.1848

Дочь: Кадочников Ольга (Елена Захаровна)

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
05.02.1852

Дочь: Килунин Агафия Захаровна

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
04.04.1854

Сын: Шаров Василий Захарович

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаров-Пирожков Максим Захарович

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Замахаев Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Килунин Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Шаров Захар Николаевич

Гольяны
Смерть
24.08.1885
Гольяны Острожки
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