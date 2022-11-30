Шаров Афанасий
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Шаров Дмитрей
Мать: (Шарова) Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова (Шарова) Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шаров Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1767
Сын: ШАРОВ Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
Неизвестно