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Шаров Афанасий

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Шаров Дмитрей

Мать: (Шарова) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова (Шарова) Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шаров Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1767

Сын: ШАРОВ Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
Неизвестно

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