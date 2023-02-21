АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Гольяны

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

До 1873

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шаров Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаров Афанасий

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шаров Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаров Афанасий

Селищ
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение
До 1806

Отец: Шаров Фотий Николаевич

Мать: Шаров Мария Яковлевна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаров Афанасий

Гольяны Острожка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Афанасий

Смерть
До 1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close