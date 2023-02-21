АРИСТОВА (ШАРОВ) Николай Алексеевич
Место рожденияГольяны
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиДо 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шаров Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаров Афанасий
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шаров Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаров Афанасий
Селищ
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение
До 1806
Отец: Шаров Фотий Николаевич
Мать: Шаров Мария Яковлевна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаров Афанасий
Гольяны Острожка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Афанасий
Смерть
До 1873