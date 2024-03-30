Клещ (Мисник) Марк Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.03.1835
Отец: Клещ Филипп Петров
Мать: Клещ Иустиния Мартинова
Бракосочетание
20.10.1857 ст.
Жена: Клещ Мария Несторова
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Клещ Герасим Марков
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Струк Надежда Маркова
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Клещ Илия Марков
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бондаренко София Маркова
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Клещ Тимофей Марков
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Клещ Феодор Марков
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
05.11.1878
Сын: Клещ Павел Марков
Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова
Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край