Клещ (Мисник) Марк Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ (Мисник) Марк Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1835

Отец: Клещ Филипп Петров

Мать: Клещ Иустиния Мартинова

Бракосочетание
20.10.1857 ст.

Жена: Клещ Мария Несторова

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Клещ Герасим Марков

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Струк Надежда Маркова

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Клещ Илия Марков

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бондаренко София Маркова

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Клещ Тимофей Марков

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Клещ Феодор Марков

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
05.11.1878

Сын: Клещ Павел Марков

Мать ребёнка: Клещ Мария Несторова

Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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