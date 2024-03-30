Клещ Илия Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Клещ Марк Филиппов
Мать: Клещ Мария Несторова
Бракосочетание
07.10.1890
Жена: Клещ Иустиния Иоакимова
Бакаевка, Чернігівська область
жених - старший унтер-офицер 24 Симбирского полка, невеста - крестьянка собственница
Рождение ребёнка
28.04.1892
Дочь: Клещ Пелагия Илиина
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Иоакимова
Смерть
Неизвестно