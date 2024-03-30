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Клещ Илия Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Клещ Марк Филиппов

Мать: Клещ Мария Несторова

Бракосочетание
07.10.1890

Жена: Клещ Иустиния Иоакимова

Бакаевка, Чернігівська область
жених - старший унтер-офицер 24 Симбирского полка, невеста - крестьянка собственница
Рождение ребёнка
28.04.1892

Дочь: Клещ Пелагия Илиина

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Иоакимова

Смерть
Неизвестно
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