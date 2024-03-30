Бондаренко (Клещ) София Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Клещ Марк Филиппов
Мать: Клещ Мария Несторова
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Бондаренко Варвара Фомина
Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев
Рождение ребёнка
29.06.1894
Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев
Рождение ребёнка
29.08.1897
Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев
Рождение ребёнка
04.06.1900
Дочь: Бондаренко Мария Фомина
Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно