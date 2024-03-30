Бондаренко (Клещ) София Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Клещ) София Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Клещ Марк Филиппов

Мать: Клещ Мария Несторова

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Бондаренко Варвара Фомина

Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев

Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Бондаренко Петр Фомин

Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев

Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Бондаренко Адриан Фомин

Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев

Рождение ребёнка
04.06.1900

Дочь: Бондаренко Мария Фомина

Отец ребёнка: Бондаренко Фома Афанасиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Фома Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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