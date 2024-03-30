Струк (Клещ) Надежда Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струк (Клещ) Надежда Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Клещ Марк Филиппов

Мать: Клещ Мария Несторова

Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Муж: Струк Иоанн Павлов

Бакаевка, Чернігівська область
жених солдат, невеста козачка
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Струк Домникия Иоаннова

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
15.02.1882

Дочь: Струк Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Струк Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Струк Евфимия Иоаннова

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
16.02.1887 ст.

Сын: Струк Феодор Иоаннов

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Сын: Струк Анастасий Иоаннов

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Струк Димитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
06.01.1892

Сын: Стук Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов

Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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