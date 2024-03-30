Струк (Клещ) Надежда Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Клещ Марк Филиппов
Мать: Клещ Мария Несторова
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
Муж: Струк Иоанн Павлов
жених солдат, невеста козачка
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Струк Домникия Иоаннова
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
15.02.1882
Дочь: Струк Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
06.01.1884
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Струк Евфимия Иоаннова
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
16.02.1887 ст.
Сын: Струк Феодор Иоаннов
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
10.02.1890
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
06.01.1892
Сын: Стук Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Струк Иоанн Павлов
Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край