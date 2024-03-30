Клещ (Бутурлим) Мария Несторова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1857 ст.
Муж: Клещ Марк Филиппов
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Клещ Герасим Марков
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Струк Надежда Маркова
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Клещ Илия Марков
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бондаренко София Маркова
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Клещ Тимофей Марков
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
18.09.1875
Сын: Клещ Феодор Марков
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Рождение ребёнка
05.11.1878
Сын: Клещ Павел Марков
Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов
Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край