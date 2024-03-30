Клещ (Бутурлим) Мария Несторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ (Бутурлим) Мария Несторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1857 ст.

Муж: Клещ Марк Филиппов

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Клещ Герасим Марков

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Струк Надежда Маркова

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Клещ Илия Марков

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бондаренко София Маркова

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Клещ Тимофей Марков

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Клещ Феодор Марков

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Рождение ребёнка
05.11.1878

Сын: Клещ Павел Марков

Отец ребёнка: Клещ Марк Филиппов

Смерть
Неизвестно
Монастырище, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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