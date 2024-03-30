Клещ (Мисник) Филипп Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещ (Мисник) Филипп Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1801

Отец: Мисник Петр Афанасиев

Мать: Мисник Екатерина Иаковлева

Рождение ребёнка
21.11.1822

Сын: Мисник Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
13.03.1825

Дочь: Удовик Дария Филиппова

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Клещ Кодрат Филиппов

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мисник Евдоким Филиппов

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Богдановская Анна Филиппова

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
29.03.1835

Сын: Клещ Марк Филиппов

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Клещ Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Рождение ребёнка
08.07.1845

Дочь: Клещ Мария Филиппова

Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клещ Иустиния Мартинова

Смерть
Неизвестно
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