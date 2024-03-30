Клещ (Мисник) Филипп Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1801
Отец: Мисник Петр Афанасиев
Рождение ребёнка
21.11.1822
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
13.03.1825
Дочь: Удовик Дария Филиппова
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Клещ Кодрат Филиппов
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Богдановская Анна Филиппова
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
29.03.1835
Сын: Клещ Марк Филиппов
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Рождение ребёнка
08.07.1845
Дочь: Клещ Мария Филиппова
Мать ребёнка: Клещ Иустиния Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клещ Иустиния Мартинова
Смерть
Неизвестно