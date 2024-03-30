Клещ Иустиния Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Цюх Мартин Симеонов
Мать: Цюх Евфросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
21.11.1822
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
13.03.1825
Дочь: Удовик Дария Филиппова
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Клещ Кодрат Филиппов
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Богдановская Анна Филиппова
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
29.03.1835
Сын: Клещ Марк Филиппов
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Рождение ребёнка
08.07.1845
Дочь: Клещ Мария Филиппова
Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клещ Филипп Петров
Смерть
Неизвестно