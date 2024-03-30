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Клещ Иустиния Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Цюх Мартин Симеонов

Мать: Цюх Евфросиния Тимофеева

Рождение ребёнка
21.11.1822

Сын: Мисник Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
13.03.1825

Дочь: Удовик Дария Филиппова

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Клещ Кодрат Филиппов

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мисник Евдоким Филиппов

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Богдановская Анна Филиппова

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
29.03.1835

Сын: Клещ Марк Филиппов

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
1840

Сын: Клещ Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Рождение ребёнка
08.07.1845

Дочь: Клещ Мария Филиппова

Отец ребёнка: Клещ Филипп Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещ Филипп Петров

Смерть
Неизвестно
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