Клещ Герасим Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Клещ Марк Филиппов
Мать: Клещ Мария Несторова
Бракосочетание
13.05.1879 ст.
Жена: Клещ Мария Афанасиева
он 1-м, она 2-м браком. Невеста вдова солдатка Фурсина
Рождение ребёнка
19.04.1880
Сын: Клещ Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Клещ Мария Афанасиева
Рождение ребёнка
09.07.1882
Дочь: Клещ Елена Герасимова
Мать ребёнка: Клещ Мария Афанасиева
Смерть
Неизвестно