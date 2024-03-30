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Клещ Герасим Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Клещ Марк Филиппов

Мать: Клещ Мария Несторова

Бракосочетание
13.05.1879 ст.

Жена: Клещ Мария Афанасиева

он 1-м, она 2-м браком. Невеста вдова солдатка Фурсина
Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Клещ Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Клещ Мария Афанасиева

Рождение ребёнка
09.07.1882

Дочь: Клещ Елена Герасимова

Мать ребёнка: Клещ Мария Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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