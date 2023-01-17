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Груздев Иван Семенович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1894

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1894

Отец: Груздев Семён Ермилович

Мать: Груздева Агрипина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1914

Жена: Груздева Пелагея Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Груздев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1917

Дочь: Сгибнева Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
12.02.1922

Жена: Груздева Елизавета Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
?.04.1943
пропал без вести
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