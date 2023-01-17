Груздев Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения27.01.1894
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1894
Бракосочетание
24.01.1914
Рождение ребёнка
05.11.1914
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1917
Дочь: Сгибнева Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
12.02.1922
Военная служба
1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
?.04.1943
пропал без вести