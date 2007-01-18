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Груздев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1914

Дата смерти

22.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914

Отец: Груздев Иван Семенович

Мать: Груздева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.1933

Сын: Груздев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1936

Сын: Груздев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна

Горьковская обл Селитьба
Смерть
22.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Темкинский р-он, д. Безмено, Смоленская область, Привокзальная улица, братская могила №5
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