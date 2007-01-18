Груздев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1914
Дата смерти22.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914
Рождение ребёнка
25.11.1933
Сын: Груздев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1936
Сын: Груздев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Груздева Клавдия Ивановна
Горьковская обл Селитьба
Смерть
22.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Темкинский р-он, д. Безмено, Смоленская область, Привокзальная улица, братская могила №5