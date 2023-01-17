Груздева (Архипова) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1893
Дата смерти11.02.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893
Бракосочетание
24.01.1914
Рождение ребёнка
05.11.1914
Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.07.1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович
Рождение ребёнка
10.08.1917
Дочь: Сгибнева Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович
Смерть
11.02.1921
Причина смерти: тиф