Груздева (Архипова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Архипова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1893

Дата смерти

11.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893

Отец: Архипов Михаил Степанович

Мать: Архипова Матрёна Осиповна

Бракосочетание
24.01.1914

Муж: Груздев Иван Семенович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Груздев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович

Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1917

Дочь: Сгибнева Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович

Рождение ребёнка
08.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Иван Семенович

Смерть
11.02.1921
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: тиф
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