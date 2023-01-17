Архипова Матрёна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Матрёна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Архипов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Груздева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Архипов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1901

Дочь: Вершинина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Архипов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.06.1908

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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