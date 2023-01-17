Архипова Матрёна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Архипов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Груздева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Архипов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.11.1901
Дочь: Вершинина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Архипов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно