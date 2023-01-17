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Архипов Степан Михайлович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Архипов Михаил Степанович

Мать: Архипова Матрёна Осиповна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1911

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1918

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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