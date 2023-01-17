Архипов Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
04.12.1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1918
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно