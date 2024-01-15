Архипова (Посконина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Посконина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Архипов Иван Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Архипов Александр Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Архипов Александр Степанович

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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