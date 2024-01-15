Архипова (Посконина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1911
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Архипов Александр Степанович
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1916
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Архипов Александр Степанович
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно