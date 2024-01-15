Сгибнева (Груздева) Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1917
Дата смерти09.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Рождение ребёнка
14.01.1936
Рождение ребёнка
13.05.1941
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
11.01.1951
Рождение ребёнка
10.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область