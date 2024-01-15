Сгибнева (Груздева) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева (Груздева) Анфиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

09.02.1980

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: Груздев Иван Семенович

Мать: Груздева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Павлович

Рождение ребёнка
13.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Николай Павлович

Смерть
09.02.1980
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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