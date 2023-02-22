Сгибнев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1915

Дата смерти

24.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1915

Отец: Сгибнев Павел Максимович

Мать: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Анфиса Ивановна

Смерть
24.01.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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