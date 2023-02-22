Сгибнев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1915
Дата смерти24.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1915
Рождение ребёнка
14.01.1936
Рождение ребёнка
13.05.1941
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
11.01.1951
Рождение ребёнка
10.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сгибнева Анфиса Ивановна
Смерть
24.01.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область