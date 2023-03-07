Сгибнев Павел Максимович
Место рождения
Дата рождения23.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1880
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
27.08.1899
Дочь: Анфиса Павловна
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
24.09.1900
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
10.03.1905
Дочь: Раида Павловна
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Сгибнев Константин Павлович
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
21.09.1909
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Сгибнев Александр Павлович
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Рождение ребёнка
06.12.1915
Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна
Смерть
Неизвестно