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Сгибнев Павел Максимович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1880

Отец: Сгибнев Максим Фёдорович

Мать: Сгибнева Агриппина Спиридонова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Сгибнева Федосья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1899

Дочь: Анфиса Павловна

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
10.03.1905

Дочь: Раида Павловна

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Сгибнев Константин Павлович

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Сгибнев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Сгибнев Александр Павлович

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Сгибнев Николай Павлович

Мать ребёнка: Сгибнева Федосья Степановна

Смерть
Неизвестно
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