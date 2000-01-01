Сгибнева (Гусева) Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гусев Степан Семёнович
Мать: Гусева Анна Ивановна
Бракосочетание
09.11.1898
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.08.1899
Дочь: Анфиса Павловна
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.09.1900
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Рождение ребёнка
10.03.1905
Дочь: Раида Павловна
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Сгибнев Константин Павлович
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
21.09.1909
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Сгибнев Александр Павлович
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Рождение ребёнка
06.12.1915
Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович
Смерть
Около 1956