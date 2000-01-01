Сгибнева (Гусева) Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева (Гусева) Федосья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гусев Степан Семёнович

Мать: Гусева Анна Ивановна

Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Сгибнев Павел Максимович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.08.1899

Дочь: Анфиса Павловна

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.09.1900

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Рождение ребёнка
10.03.1905

Дочь: Раида Павловна

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Сгибнев Константин Павлович

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитьба
Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Сгибнев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Сгибнев Александр Павлович

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Сгибнев Николай Павлович

Отец ребёнка: Сгибнев Павел Максимович

Смерть
Около 1956
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