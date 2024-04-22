Сгибнев Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения05.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907
Рождение ребёнка
01.01.1934
Рождение ребёнка
08.11.1936
Рождение ребёнка
16.03.1939
Военная служба
Неизвестно
541 rifle regiment 136 rifle division
Смерть
Неизвестно