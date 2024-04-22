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Сгибнев Константин Павлович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907

Отец: Сгибнев Павел Максимович

Мать: Сгибнева Федосья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Мария Ивановна

Военная служба
Неизвестно
541 rifle regiment 136 rifle division
Смерть
Неизвестно
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