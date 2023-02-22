Гусева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Анна Ивановна

Гусева Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сгибнева Федосья Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Рождение ребёнка
18.04.1880

Сын: Гусев Иван Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Рождение ребёнка
17.10.1882

Дочь: Лоскутова Александра Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.1885

Сын: Гусев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Рождение ребёнка
04.02.1891

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1893

Сын: Гусев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Рождение ребёнка
19.02.1900

Сын: Гусев Василий Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Степан Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close