Гусева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сгибнева Федосья Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
18.04.1880
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
17.10.1882
Дочь: Лоскутова Александра Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
12.05.1885
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
04.02.1891
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
09.05.1893
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
19.02.1900
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно