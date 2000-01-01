Лоскутова (Гусева) Александра Степановна
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения17.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882
Отец: Гусев Степан Семёнович
Мать: Гусева Анна Ивановна
с. Селитьба
Бракосочетание
03.02.1899
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.12.1899
Сын: Лоскутов Григорий Нилович
Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.03.1901
Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич
Смерть
Неизвестно