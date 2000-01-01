Лоскутова (Гусева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Гусева) Александра Степановна

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

17.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882

Отец: Гусев Степан Семёнович

Мать: Гусева Анна Ивановна

с. Селитьба
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Лоскутов Нил Васильевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Лоскутов Григорий Нилович

Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Лоскутов Алексей Нилович

Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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