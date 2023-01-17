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Лоскутов Нил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лоскутов Василий Степанович

Мать: Лоскутова Анна Александровна

Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Лоскутова Александра Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Лоскутов Григорий Нилович

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Лоскутов Алексей Нилович

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Лоскутов Василий Нилович

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Лоскутов Михаил Нилович

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Лоскутов Павел Нилович

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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