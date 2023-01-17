Лоскутов Нил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
27.12.1899
Сын: Лоскутов Григорий Нилович
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Степановна
Рождение ребёнка
05.03.1901
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1909
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно