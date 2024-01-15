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Блинов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1838

Отец: Блинов Пётр Терентьев

Мать: Блинова Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
29.05.1861

Дочь: Гусева (Блинова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: (Блинова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1868

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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