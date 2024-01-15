Блинов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1838
Отец: Блинов Пётр Терентьев
Мать: Блинова Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
29.05.1861
Дочь: Гусева (Блинова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: (Блинова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова
Рождение ребёнка
17.09.1868
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: (Блинова) Марья Степанова
Смерть
Неизвестно