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(Блинова) Марья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1861

Дочь: Гусева (Блинова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: (Блинова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1868

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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