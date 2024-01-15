(Блинова) Марья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1861
Дочь: Гусева (Блинова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: (Блинова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1868
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно