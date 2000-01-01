Сгибнева (Дубинкина) Агриппина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
28.01.1879
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
23.06.1880
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Селитьба
Рождение ребёнка
10.01.1884
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.05.1886
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Посконина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
с,Селитьба
Рождение ребёнка
06.05.1893
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Селитьба
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1900
Сын: Сгибнев Александр Максимович
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
14.08.1902
Сын: Сгибнев Василий Максимович
Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович
Смерть
Неизвестно