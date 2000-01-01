Сгибнева (Дубинкина) Агриппина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева (Дубинкина) Агриппина Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дубинкин Спиридон Егорович

Мать: Дубинкина Варвара Андреевна

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Сгибнев Максим Фёдорович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
23.06.1880

Сын: Сгибнев Павел Максимович

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Селитьба
Рождение ребёнка
10.01.1884

Сын: Сгибнев Иван Максимович

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.05.1886

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Посконина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

с,Селитьба
Рождение ребёнка
06.05.1893

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Селитьба
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
14.05.1900

Сын: Сгибнев Александр Максимович

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
14.08.1902

Сын: Сгибнев Василий Максимович

Отец ребёнка: Сгибнев Максим Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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