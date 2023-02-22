Сгибнев Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1902
Дата смерти19.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902
Рождение ребёнка
02.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Анфея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сгибнева Анфея Фёдоровна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область