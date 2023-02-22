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Сгибнев Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1902

Дата смерти

19.02.1973

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902

Отец: Сгибнев Максим Фёдорович

Мать: Сгибнева Агриппина Спиридонова

Рождение ребёнка
02.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфея Фёдоровна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анфея Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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