Груздева Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1894
Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1897
Сын: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Позднякова Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович
Смерть
Неизвестно