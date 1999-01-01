Груздева Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Агрипина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Груздев Иван Семенович

Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
1897

Сын: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович

Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Позднякова Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Семён Ермилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Груздев Семён Ермилович

Смерть
Неизвестно
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