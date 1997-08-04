Груздев (Тюнянин) Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Тюнянин) Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Груздев Семён Ермилович

Мать: Груздева Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1919

Сын: Груздев (тюнянин) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
11.08.1922

Сын: Груздев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
22.12.1925

Дочь: Цаплинова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Анфиса (Фаина) Васильевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна

Смерть
Неизвестно
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