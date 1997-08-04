Груздев (Тюнянин) Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
02.01.1919
Сын: Груздев (тюнянин) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
11.08.1922
Сын: Груздев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
22.12.1925
Дочь: Цаплинова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Анфиса (Фаина) Васильевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Федотовна
Смерть
Неизвестно