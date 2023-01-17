Груздев Семён Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Семён Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Груздев Ермил Павлович

Мать: Груздева Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Груздев Иван Семенович

Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович

Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Позднякова Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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