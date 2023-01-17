Груздев Семён Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Груздев Ермил Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1894
Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович
Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Позднякова Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Груздева Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно