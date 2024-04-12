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Шутов Трофим Антонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Шутов Антон Иванович

Мать: Шутова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Бракосочетание
До 1762

Жена: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Взята на Юговском заводе
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Пелагия Трофимовна

Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шутов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Рябова Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 100 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
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