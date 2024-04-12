Шутов Трофим Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1741
Отец: Шутов Антон Иванович
Мать: Шутова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Бракосочетание
До 1762
Жена: Шутова Мавра Степановна
Взята на Юговском заводе
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Пелагия Трофимовна
Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Рябова Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Шутова Мавра Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 100 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист