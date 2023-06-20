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Шутова Мавра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Пелагия Трофимовна

Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Шутов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Рябова Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Трофим Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно