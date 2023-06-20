Шутова Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Пелагия Трофимовна
Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Рябова Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Шутов Трофим Антонович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно