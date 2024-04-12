(Шутова) Пелагия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шутова) Пелагия Трофимовна

(Шутова) Пелагия Трофимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Шутов Трофим Антонович

Мать: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close