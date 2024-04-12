(Шутова) Пелагия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Шутов Трофим Антонович
Мать: Шутова Мавра Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Смерть
Неизвестно