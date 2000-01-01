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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3878Югокнауфский, зав.при р. Юге.74станов. кварт.115627232850Церквей православных 2. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1421. Югокнауфский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Большом Юге, дворов 1.132, жителей 6112, волостное правление (уездный город 73½ в.), 2 пр. и 1 ед Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) в. Юго-Кнауфский на р. Юге и ключе, прав. и единовер. церк., двухклассная и низш. ремеслен. шк., мужск. и женск. зем. шк., библиот.-читальня, вол. прав., кварт.: зем. Показать все Юго-Кнауфское общество118231003200Бывшие горнозаводскиеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские58—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Югокнауфский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347083Калининосело57°20'00"56°21'00"O-40-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630428101с Калининосело