село Калинино, село Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Калинино

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3878Югокнауфский, зав.при р. Юге.74станов. кварт.115627232850Церквей православных 2. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Югокнауфская волость
1421. Югокнауфский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Большом Юге, дворов 1.132, жителей 6112, волостное правление (уездный город 73½ в.), 2 пр. и 1 ед Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Юго-Кнауфская волость
1) в. Юго-Кнауфский на р. Юге и ключе, прав. и единовер. церк., двухклассная и низш. ремеслен. шк., мужск. и женск. зем. шк., библиот.-читальня, вол. прав., кварт.: зем. Показать все Юго-Кнауфское общество118231003200Бывшие горнозаводскиеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские58

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Югокнауфская волость
село Югокнауфский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347083Калининосело57°20'00"56°21'00"O-40-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Калининское сельское поселение
57630428101с Калининосело
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