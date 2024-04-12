Шутов Иван Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1771
Отец: Шутов Трофим Антонович
Мать: Шутова Мавра Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Шутова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шутова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно