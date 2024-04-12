Шутов Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Иван Трофимович

Шутов Иван Трофимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Шутов Трофим Антонович

Мать: Шутова Мавра Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Шутова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шутов Кирило Иванович

Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шутов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шутова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шутова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close