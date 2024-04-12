Шутов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Шутов Иван Трофимович
Мать: Шутова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шутова Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Шутова Парасковья Федоровна
ГАСО 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно