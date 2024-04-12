Шутов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Андрей Иванович

Шутов Андрей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Шутов Иван Трофимович

Мать: Шутова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шутова Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Шутова Парасковья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Парасковья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close