Шутова (Спиридонова) Анна Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Трифон Спиридонович
Мать: Елена Вахромеевна
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Шутов Иван Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Шутов Иван Трофимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Смерть
Неизвестно