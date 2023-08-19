Шутова (Спиридонова) Анна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Спиридонова) Анна Трифоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Трифон Спиридонович

Мать: Елена Вахромеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Шутов Иван Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шутов Кирило Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шутов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Трофимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Смерть
Неизвестно
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