Шутов Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Шутов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Акилина Антоновна
Место жительства
С 1737
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Россихина Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист