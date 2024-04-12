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Шутов Антон Иванович

Место рождения

Заево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Шутов Иван Михайлович

Мать: не указана

Заево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
С 1737
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Трофим Антонович

Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шутов Миней Антонович

Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Россихина Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Шутова Ксенья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Ксенья Ивановна

Заево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
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