Шутова Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Ксенья Ивановна

Место рождения

Заево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Заево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Трофим Антонович

Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шутов Миней Антонович

Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Россихина Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Антон Иванович

Заево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно
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