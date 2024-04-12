Шутова Ксенья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Россихина Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Шутов Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Антон Иванович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно