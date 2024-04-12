Шутов Миней Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Шутов Антон Иванович
Мать: Шутова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Шутова Огрофена Минеевна
Мать ребёнка: Шутова Анна Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Анна Степановна
Смерть
После 1816