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Шутов Миней Антонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Шутов Антон Иванович

Мать: Шутова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Шутова Огрофена Минеевна

Мать ребёнка: Шутова Анна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Анна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
После 1816
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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